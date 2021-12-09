Найкрасивіші сукні принцеси Діани, які надихнуть на вибір новорічного образу

Принцеса Діана досі є однією із найпопулярніших особистостей королівської сім'ї. А її особливий стиль прагне повторити кожне нове покоління. Яскравий, жіночний, часом зухвалий і провокаційний як для королівської особи... Леді Ді, безумовно, подарувала світові безліч яскравих образів.

Сукні Леді Ді заслуговують на особливу увагу - багато з них стали культовими. Чого тільки варте її химерно розкішне весільне вбрання з довгим шлейфом, яке оцінили далеко не всі модні критики, "плаття помсти", яке Принцеса Діана одягла незабаром після того, як стало відомо про роман Чарльза з Каміллою Боулз, або плаття-"русалка" з темно-синього оксамиту, в якому принцеса танцювала з Джоном Траволтою...

За роки світського життя Діана виробила свої особисті прийоми, які допомагали їй приховувати недоліки зовнішності і підкреслювати достоїнства. Високий зріст і "хлоп'ячі" обриси фігури вона навчилася врівноважувати за допомогою невисокого каблука і прямого крою. А жіночності образам додавала за допомогою аксесуарів. Вишукані браслети, перлинні намиста і сережки з дорогоцінними каменями привертали увагу до сяючих очей і чарівної посмішки. Беремо приклад!

Червона сукня в золотистий горох виглядає по-дівочому чарівно і неймовірно пристрасно одночасно.

Біле плаття на широких бретельках з глибоким декольте - сміливий вибір, який вимагає бездоганної постави і дорогоцінних аксесуарів.

Сукня, в якій Діана танцювала в Королівському оперному театрі в 1985 році з Уейном Соном, виглядає неймовірно сексуально і не сковує рухів. Те що треба для вечірки!

Сукня від Кетрін Уокер, розшита 20 000 перлинами, яка носила назву "Елвіс Преслі" через фірмовий перевернутий комір - улюблена у принцеси Уельської, а тому одягала вона її не раз. Надихнутися нею точно варто, враховуючи нову "перлову" модну хвилю.

Сукня на одне плече - справжній тренд сучасної вечірньої моди. Діана демонструє, як ідеально пасуть до неї довгі лаконічні сережки.