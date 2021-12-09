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Найкрасивіші сукні принцеси Діани, які надихнуть на вибір новорічного образу

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Четвер 09 грудня 2021 20:20
Найкрасивіші сукні принцеси Діани, які надихнуть на вибір новорічного образу Принцеса Діана (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Принцеса Діана досі є однією із найпопулярніших особистостей королівської сім'ї. А її особливий стиль прагне повторити кожне нове покоління. Яскравий, жіночний, часом зухвалий і провокаційний як для королівської особи... Леді Ді, безумовно, подарувала світові безліч яскравих образів.

Напередодні різдвяних свят гардероб принцеси Діани може стати джерелом нескінченного натхнення.

Сукні Леді Ді заслуговують на особливу увагу - багато з них стали культовими. Чого тільки варте її химерно розкішне весільне вбрання з довгим шлейфом, яке оцінили далеко не всі модні критики, "плаття помсти", яке Принцеса Діана одягла незабаром після того, як стало відомо про роман Чарльза з Каміллою Боулз, або плаття-"русалка" з темно-синього оксамиту, в якому принцеса танцювала з Джоном Траволтою...

За роки світського життя Діана виробила свої особисті прийоми, які допомагали їй приховувати недоліки зовнішності і підкреслювати достоїнства. Високий зріст і "хлоп'ячі" обриси фігури вона навчилася врівноважувати за допомогою невисокого каблука і прямого крою. А жіночності образам додавала за допомогою аксесуарів. Вишукані браслети, перлинні намиста і сережки з дорогоцінними каменями привертали увагу до сяючих очей і чарівної посмішки. Беремо приклад!

Червона сукня в золотистий горох виглядає по-дівочому чарівно і неймовірно пристрасно одночасно.

Біле плаття на широких бретельках з глибоким декольте - сміливий вибір, який вимагає бездоганної постави і дорогоцінних аксесуарів.

Сукня, в якій Діана танцювала в Королівському оперному театрі в 1985 році з Уейном Соном, виглядає неймовірно сексуально і не сковує рухів. Те що треба для вечірки!

Сукня від Кетрін Уокер, розшита 20 000 перлинами, яка носила назву "Елвіс Преслі" через фірмовий перевернутий комір - улюблена у принцеси Уельської, а тому одягала вона її не раз. Надихнутися нею точно варто, враховуючи нову "перлову" модну хвилю.

Сукня на одне плече - справжній тренд сучасної вечірньої моди. Діана демонструє, як ідеально пасуть до неї довгі лаконічні сережки.

Також дивіться унікальне відео з маленьким принцом Гаррі, що кривляється на камеру, яке підірвало мережу.

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