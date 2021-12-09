Самые красивые платья принцессы Дианы, которые вдохновят на выбор новогоднего образа

Платья Леди Ди заслуживают особого внимания - многие из них стали культовыми. Чего только стоит ее вычурно роскошный свадебный наряд с длинным шлейфом, который оценили далеко не все модные критики, "платье мести", которое принцесса Диана надела вскоре после того, как стало известно о романе Чарльза с Камиллой Боулз, или платье-"русалка" из темно-синего бархата, в котором принцесса танцевала с Джоном Траволтой...

За годы светской жизни Диана выработала свои личные приемы, которые помогали ей скрывать недостатки внешности и подчеркивать достоинства. Высокий рост и "мальчишеские" очертания фигуры она научилась уравновешивать с помощью невысокого каблука и прямого кроя нарядов. А женственности образам добавляла при помощи аксессуаров. Изысканные браслеты, жемчужные ожерелья и серьги с драгоценными камнями привлекали внимание к сияющим глазам и обворожительной улыбке. Берем пример!

Красное платье в золотистый горох выглядит по-девичью очаровательно и невероятно страстно одновременно.

Белое платье на широких бретельках с глубоким декольте - смелый выбор, который требует безупречной осанки и драгоценных аксессуаров.

Платье, в котором Диана танцевала в Королевском оперном театре в 1985 году с Уэйном Соном, выглядит невероятно сексуально и не сковывает движений. То что надо для вечеринки!

Платье от Кэтрин Уокер, расшитое 20 000 жемчужинами, которое носило название "Элвис Пресли" из-за фирменного перевернутого воротника - любимое у принцессы Уэльской, а потому надевала она его не раз. Вдохновиться им точно стоит, учитывая новую "жемчужную" модную волну.

Платье на одно плечо - настоящий тренд современной вечерней моды. Диана демонстрирует, как идеально к нему подойдут длинные лаконичные серьги.