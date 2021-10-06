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Для самых смелых: Айрис Лоу показала ультрамодный головной убор будущей зимы

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Среда 06 октября 2021 21:23
Для самых смелых: Айрис Лоу показала ультрамодный головной убор будущей зимы Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Юная дочь Джуда Лоу Айрис не боится смелых экспериментов со стилем. Девушка периодически демонстрирует наряды, которые могут показаться слишком эксцентричными. Тем не менее, они составлены из самых модных элементов коллекций от лучших брендов.

Новый образ Айрис, который она запостила в своем блоге, понравится тем, кто любит необычные головные уборы.

Айрис Лоу надела на прогулку с друзьями одну из самых модных шапок сегодня - вязаную балаклаву песочного оттенка. В дополнение образа девушка выбрала куртку хаки, сделала яркий макияж и нюдовый маникюр. Выглядела дочь знаменитого актера дерзко и стильно.

К слову, ранее она показала не менее эффектный головной убор - шапочка нежно-розового оттенка с "ушками" в виде кроликов. Ее 20-летняя модель скомбинировала с белой футболкой и зеленой пушистой кофтой. Что ж, у Айрис стоит поучиться быть в центре внимания в любой ситуации. Вдохновляемся!

Для самых смелых: Айрис Лоу показала ультрамодный головной убор будущей зимыДля самых смелых: Айрис Лоу показала ультрамодный головной убор будущей зимыДля самых смелых: Айрис Лоу показала ультрамодный головной убор будущей зимыАйрис Лоу любит необычные головые уборы (фото: instagram.com/lirisaw)

Ранее мы писали про 5 модных вариантов плащей, на которые стоит обратить внимание этой осенью вместо тренча.

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