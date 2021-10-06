Для самых смелых: Айрис Лоу показала ультрамодный головной убор будущей зимы

Юная дочь Джуда Лоу Айрис не боится смелых экспериментов со стилем . Девушка периодически демонстрирует наряды, которые могут показаться слишком эксцентричными. Тем не менее, они составлены из самых модных элементов коллекций от лучших брендов.

Новый образ Айрис, который она запостила в своем блоге , понравится тем, кто любит необычные головные уборы.

Айрис Лоу надела на прогулку с друзьями одну из самых модных шапок сегодня - вязаную балаклаву песочного оттенка. В дополнение образа девушка выбрала куртку хаки, сделала яркий макияж и нюдовый маникюр. Выглядела дочь знаменитого актера дерзко и стильно.

К слову, ранее она показала не менее эффектный головной убор - шапочка нежно-розового оттенка с "ушками" в виде кроликов. Ее 20-летняя модель скомбинировала с белой футболкой и зеленой пушистой кофтой. Что ж, у Айрис стоит поучиться быть в центре внимания в любой ситуации. Вдохновляемся!

Айрис Лоу любит необычные головые уборы (фото: instagram.com/lirisaw)