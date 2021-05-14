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Все в сборе: Ким Кардашьян поделилась жарким пляжным фото с сестрами

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США, Пятница 14 мая 2021 20:28
Все в сборе: Ким Кардашьян поделилась жарким пляжным фото с сестрами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян обожает свою семью. Сейчас, когда она практически разошлась со своим мужем Канье Уэстом, сестры и мама стали ее настоящей поддержкой. И звезда решила выразить им свою любовь.

Знаменитость запостила фото, на котором она запечатлена на пляже в компании Кайли Дженнер, мамы и подруги семьи Шелли Азоф.

"Семья навсегда", - написала Ким под снимком, где все четверо сидят под пляжным зонтиком. Ким и Кайли одеты в бикини, Крис Дженнер - в белое пышное платье, а Шелли - в легинсы и топ. Выглядят все счастливыми и умиротворенными.

Все в сборе: Ким Кардашьян поделилась жарким пляжным фото с сестрамиКим Кардашьян с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Трогательный пост нашел теплый отклик в сердцах фанатов, которые засыпали знаменитое семейство комментариями. Также многие фанаты решили, что на снимке рядом с Ким не Шелли, а Кейтлин Дженнер, в прошлом - Брюс Дженнер, отец Кайли и Кендалл.

"Я сначала подумал, что это Кейтлин!", "Я рада, что Крис и Кейтлин ладят!", "Поклялся бы, что это Кейтлин", "Нереально сходство", - пишут они.

Ранее Ким восхитила сеть своей роскошной грудью, затянутой для съемки в тесный соблазнительный корсет.

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Новости Украины Мода семья Ким Кардашьян Кайли Дженнер Кендалл Дженнер
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