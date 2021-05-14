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Усі в зборі: Кім Кардашьян поділилася спекотним пляжним фото з сестрами

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США, П'ятниця 14 травня 2021 20:28
Усі в зборі: Кім Кардашьян поділилася спекотним пляжним фото з сестрами Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян обожнює свою сім'ю. Зараз, коли вона практично розійшлася зі своїм чоловіком Каньє Уестом, сестри і мама стали її справжньою підтримкою. І зірка вирішила висловити їм свою любов.

Знаменитість запостила фото, на якому вона зображена на пляжі в компанії Кайлі Дженнер, мами і подруги сім'ї Шеллі Азоф.

"Сім'я назавжди", - написала Кім під знімком, де всі четверо сидять під пляжною парасолькою. Кім і Кайлі одягнені в бікіні, Кріс Дженнер - в білу пишну сукню, а Шеллі - в легінси і топ. Виглядають всі щасливими і умиротвореними.

Усі в зборі: Кім Кардашьян поділилася спекотним пляжним фото з сестрамиКім Кардашян з сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зворушливий пост знайшов теплий відгук у серцях фанатів, які засипали знамените сімейство коментарями. Також багато фанатів вирішили, що на знімку поруч з Кім не Шеллі, а Кейтлін Дженнер, в минулому - Брюс Дженнер, батько Кайлі і Кендалл.

"Я спочатку подумав, що це Кейтлін!", "Я рада, що Кріс і Кейтлін ладнають!", "Поклявся б, що це Кейтлін", "Нереально схожість", - пишуть вони.

Раніше Кім захопила мережу своїми розкішними грудьми, затягнутими для зйомки у тісний спокусливий корсет.

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