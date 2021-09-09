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Секси-мамочка: беременная Кайли Дженнер в кожаном мини-платье взорвала сеть

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США, Четверг 09 сентября 2021 18:32
Секси-мамочка: беременная Кайли Дженнер в кожаном мини-платье взорвала сеть Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер на днях подтвердила свою беременность - бизнесвумен и модель сделала ролик с самыми знаковыми моментами этого события: от теста и УЗИ до реакции на него любимого мужчины и родных. После того как девушка перестала скрывать эту информацию, она начала делиться и "беременными" луками.

Первый из них Кайли запостила несколько часов назад в своей сети Instagram.

Кайли Дженнер позирует в белом кожаном мини-платье, которое подчеркнуло ее по-прежнему соблазнительное тело: стройные ноги, аппетитные формы и, главное, беременный животик. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, а также серебристый плащ. Из аксессуаров 24-летняя звезда подобрала узкие солнцезащитные очки, а еще длинные серьги.

Секси-мамочка: беременная Кайли Дженнер в кожаном мини-платье взорвала сетьСекси-мамочка: беременная Кайли Дженнер в кожаном мини-платье взорвала сетьСекси-мамочка: беременная Кайли Дженнер в кожаном мини-платье взорвала сетьСекси-мамочка: беременная Кайли Дженнер в кожаном мини-платье взорвала сетьКайли Дженнер показала новый лук (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер вызвала настоящий восторг среди своих фанатов, которые не могут налюбоваться, как прекрасно выглядит беременная звезда. Многие считают, что она украшает Кайли и сделала ее еще более красивой, женственной и сексуальной.

Напомним, Кайли Дженнер родила первого ребенка 3 года назад от своего возлюбленного Трэвиса Скотта. Музыкант и бизнесвумен никогда не были связаны узами брака, но считают себя мужем и женой.

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