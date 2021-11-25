От серых будней: Кейт Миддлтон удачно разбавила базовый образ малиновым пальто

Кейт Миддлтон любит образы разнообразных оттенков, а ярко-зеленый и оттенки красного - ее фавориты. Накануне она подтвердила эту страсть новым луком.

Супруга принца Уильяма нанесла официальный визит в школу Nower Hill High School в Лондоне, где поговорила с учениками 8 класса. Отчет с события появился в Instagram королевской семьи, включая фото.

"Первые пять лет нашей жизни влияют на то, какими взрослыми мы станем. Эти годы закладывают основу того, как мы будем реагировать на испытания в дальнейшем, влияют на то, какими будут наши здоровье, благополучие и жизнеспособность", - подытожила Кейт.

Герцогиня Кембриджская для события подобрала удачный во всех смыслах образ, который буквально призван спасти от серых будней. Узкие черные брюки с ремнем на талии она дополнила гольфом малинового оттенка и такого же тона пальто от Hobbsй. Последний штрих - серьги-кольца.

Волосы жены принца были завиты упругими локонами, а макияж как всегда остался нейтральным. У герцогини точно можно поучиться базовым лукам!

Кейт Миддлтон в школе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)