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Від сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальто

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Четвер 25 листопада 2021 09:58
Від сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальто Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон любить образи різноманітних відтінків, а яскраво-зелений і відтінки червоного - її фаворити. Напередодні вона підтвердила цю пристрасть новим луком.

Дружина принца Уільяма вчинила офіційний візит до школи Nower Hill High School в Лондоні, де поговорила з учнями 8 класу. Звіт з події з'явився в Instagram королівської сім'ї, включаючи фото.

"Перші п'ять років нашого життя впливають на те, якими дорослими ми станемо. Ці роки закладають основу того, як ми будемо реагувати на випробування надалі, впливають на те, якими будуть наші здоров'я, благополуччя і життєздатність", - підсумувала Кейт.

Герцогиня Кембриджська для події підібрала вдалий у всіх сенсах образ, який буквально покликаний врятувати від сірих буднів. Вузькі чорні штани з ременем на талії вона доповнила гольфом малинового відтінку і такого ж тону пальто від Hobbs. Останній штрих - сережки-кільця.

Волосся дружини принца було завите пружними локонами, а макіяж як завжди залишився нейтральним. У герцогині точно можна повчитися базовим лукам!

Від сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальтоВід сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальтоВід сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальтоВід сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальтоВід сірих буднів: Кейт Міддлтон вдало розбавила базовий образ малиновим пальтоКейт Міддлтон у школі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Дивіться також найбільш вражаючі образи Леді Гаги з прес-туру "Будинок Gucci".

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