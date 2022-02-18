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Сестра Кейт Мосс публично призналась в наркозависимости, и модель отреагировала

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 14:32
Сестра Кейт Мосс публично призналась в наркозависимости, и модель отреагировала Кейт Мосс отреагировала на поведение наркозависимой сестры (фото: instagram.com/katemossagency)
Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Мосс, которая известна как королева «героинового шика», уже давно отошла от своего прошлого. Сейчас модель активно занимается спортом и исповедует здоровый образ жизни. Но темы наркозависимости вновь всплыли в семье знаменитости.

Так, на днях родная сестра Кейт Мосс Лотти прославилась своей страстью к запрещенным веществам.

В последнее время она публикует в соцсетях странные посты, где рассказывает о своей страсти к наркотикам и лечении в рехабе, которые подкрепляет обнаженными кадрами. Кейт долгое время не реагировала на эти посты. И вот инсайдеры рассказали, что думает о них звезда.

@lottiemossx

Savage but true x

original sound - your worst nightmare

"Поначалу у них действительно были не лучшие отношения, но Кейт приложила все силы, чтобы помочь Лотти. Они даже жили вместе. Однако Лотти так и не прекратила свою деятельность на Only Fans и даже не прислушалась к советам сестры", – пояснил источник, добавив, что Мосс "крайне огорчена".

Сестра Кейт Мосс публично призналась в наркозависимости, и модель отреагировала

Кейт Мосс огорчена поведением сестры (фото: instagram.com/katemossagency)

"Кейт крайне огорчал тот факт, что Лотти не собиралась избавляться от пагубных пристрастий и продолжала публиковать в Instagram контент с откровенно эротическим подтекстом. К тому же сама Мосс сейчас не употребляет ни алкоголь, ни запрещенные препараты, так что жить с сестрой для нее стало просто невозможным", – резюмировал аноним.

Также смотрите, как менялась икона героинового шика с годами.

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