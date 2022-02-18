Сестра Кейт Мосс публічно зізналася в наркозалежності, і модель відреагувала

Кейт Мосс, яка відома як королева "героїнового шику", вже давно відійшла від свого минулого. Зараз модель активно займається спортом і сповідує здоровий спосіб життя. Але теми наркозалежності знову спливли в родині знаменитості.

Останнім часом вона публікує в соцмережах дивні пости, де розповідає про свою пристрасть до наркотиків і лікування в рехабі, які підкріплює оголеними кадрами. Кейт довгий час не реагувала на ці пости. І ось інсайдери розповіли, що думаэ про них зірка.

"Спочатку у них дійсно були не найкращі стосунки, але Кейт доклала всіх зусиль, щоб допомогти Лотті. Вони навіть жили разом. Однак Лотті так і не припинила свою діяльність на Only Fans і навіть не прислухалася до порад сестри", – пояснило джерело, додавши, що Мосс "вкрай засмучена".

Кейт Мосс засмучена поведінкою сестри (фото: instagram.com/katemossagency)

"Кейт вкрай засмучував той факт, що Лотті не збиралася позбавлятися від згубних пристрастей і продовжувала публікувати в Instagram контент з відверто еротичним підтекстом. До того ж сама Мосс зараз не вживає ні алкоголь, ні заборонені препарати, так що жити з сестрою для неї стало просто неможливим", – резюмував анонім.