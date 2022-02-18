Сестра Кейт Мосс публично призналась в наркозависимости, и модель отреагировала

В последнее время она публикует в соцсетях странные посты, где рассказывает о своей страсти к наркотикам и лечении в рехабе, которые подкрепляет обнаженными кадрами. Кейт долгое время не реагировала на эти посты. И вот инсайдеры рассказали, что думает о них звезда.

"Поначалу у них действительно были не лучшие отношения, но Кейт приложила все силы, чтобы помочь Лотти. Они даже жили вместе. Однако Лотти так и не прекратила свою деятельность на Only Fans и даже не прислушалась к советам сестры", – пояснил источник, добавив, что Мосс "крайне огорчена".

Кейт Мосс огорчена поведением сестры (фото: instagram.com/katemossagency)

"Кейт крайне огорчал тот факт, что Лотти не собиралась избавляться от пагубных пристрастий и продолжала публиковать в Instagram контент с откровенно эротическим подтекстом. К тому же сама Мосс сейчас не употребляет ни алкоголь, ни запрещенные препараты, так что жить с сестрой для нее стало просто невозможным", – резюмировал аноним.