Сезон распродаж: стилист рассказала, как сделать шопинг максимально эффективным

Правила удачной распродажи:

1..Разбираем гардероб и формируем список покупок перед походом в торговый центр.



2..Лучшее время для шопинга - утренние часы буднего дня. В магазинах порядок и мало покупателей.



3..Удобная одежда и обувь, которая быстро снимается и надевается. Лайфхак: надеть базовый топ (на который можно что-то примерить, не заходя в примерочную) плюс второй слой, который легко снять.



4..Легкий мейк/свежий вид, чтобы нравиться себе в зеркале. Это гарантированно сделает успешнее любой шопинг.



Иллюстративное фото (pexels.com)

5..За базовыми вещами со скидкой идем в магазины более дорогого сегмента. А побаловаться трендами можно на распродаже в недорогих привычных марках.



6. Размер скидки во время сейла как правило увеличивается с течением времени, а вот ценники не всегда успевают менять. Лайфках: уточнить конечную стоимость понравившейся вещи на кассе, вдруг цена окажется приятнее!



7. Внимательно осмотрите вещь перед покупкой на предмет пятен, оторванных пуговиц и дефектов. Попросите кассира записать недочёты на чеке на случай возврата, если вы вдруг передумаете. Иначе обратно могут не принять.