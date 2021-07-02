Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Разнообразие вариантов летней обуви наступавшего летнего сезона 2021 поражает. Можно найти трендовые предложения на любой вкус и под любой стиль, не обходится без смелых стилистических решений, но превалирует комфорт и удобство. Локдаун и всемирная пандемия породили немало трендов, которые теперь смело «кочуют» из сезона в сезон, совмещая в себе простоту и носибельность.

Стилист Ксения Господинова на странице в Instagram показала топ-3 удобных варианта летней обуви и рассказала, с чем их носить.

Клоги и сабо — комфортный тренд . Кто еще не знаком с таким видом обуви, то это — грубые кожаные тапки, которые сейчас невероятно актуальны.

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Мировые бренды, такие как Givenchy, Louis Vuitton, Hermes и Veronica Beard и другие, показали, что сабо и клоги уверенно будут с нами в этом сезоне так точно. Можно легко найти в популярных масс-маркетахи более бюджетные аналоги, которые ничем не хуже по качеству.



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

С чем носить клоги и сабо?

с летящими платьями,

с брюками палаццо,

с денимом,

с бермудами,

с леггинсами.

А как на счет кроксов? Если с клогами и сабо мнения поделились на два лагеря. Кому-то — кайф, кому-то — очень странно.

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Но нельзя отрицать тот факт, что пандемия надиктовала нам свою моду. Кроксы стали альтернативой домашним тапочкам. После локдауна они все равно остались с нами, став настоящим трендом.

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По статистическим данным, согласно The New York Times, продажи Crocs увеличились на 48%, в то время как остальная обувь упала в продажах на 20%.

Вот несколько вариантов смелых стилистических решений с кроксами:

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Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)