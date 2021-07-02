Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста
Разнообразие вариантов летней обуви наступавшего летнего сезона 2021 поражает. Можно найти трендовые предложения на любой вкус и под любой стиль, не обходится без смелых стилистических решений, но превалирует комфорт и удобство. Локдаун и всемирная пандемия породили немало трендов, которые теперь смело «кочуют» из сезона в сезон, совмещая в себе простоту и носибельность.
Стилист Ксения Господинова на странице в Instagram показала топ-3 удобных варианта летней обуви и рассказала, с чем их носить.
Клоги и сабо — комфортный тренд . Кто еще не знаком с таким видом обуви, то это — грубые кожаные тапки, которые сейчас невероятно актуальны.
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Мировые бренды, такие как Givenchy, Louis Vuitton, Hermes и Veronica Beard и другие, показали, что сабо и клоги уверенно будут с нами в этом сезоне так точно. Можно легко найти в популярных масс-маркетахи более бюджетные аналоги, которые ничем не хуже по качеству.
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
С чем носить клоги и сабо?
- с летящими платьями,
- с брюками палаццо,
- с денимом,
- с бермудами,
- с леггинсами.
А как на счет кроксов? Если с клогами и сабо мнения поделились на два лагеря. Кому-то — кайф, кому-то — очень странно.
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Но нельзя отрицать тот факт, что пандемия надиктовала нам свою моду. Кроксы стали альтернативой домашним тапочкам. После локдауна они все равно остались с нами, став настоящим трендом.
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По статистическим данным, согласно The New York Times, продажи Crocs увеличились на 48%, в то время как остальная обувь упала в продажах на 20%.
Вот несколько вариантов смелых стилистических решений с кроксами:
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Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Напомним, что ранее стилист Евгения Хает дала рекомендации, что надеть в офис в летний период.