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Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

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Пятница 02 июля 2021 16:32
Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Разнообразие вариантов летней обуви наступавшего летнего сезона 2021 поражает. Можно найти трендовые предложения на любой вкус и под любой стиль, не обходится без смелых стилистических решений, но превалирует комфорт и удобство. Локдаун и всемирная пандемия породили немало трендов, которые теперь смело «кочуют» из сезона в сезон, совмещая в себе простоту и носибельность.

Стилист Ксения Господинова на странице в Instagram показала топ-3 удобных варианта летней обуви и рассказала, с чем их носить.

Клоги и сабо — комфортный тренд . Кто еще не знаком с таким видом обуви, то это — грубые кожаные тапки, которые сейчас невероятно актуальны.

Мировые бренды, такие как Givenchy, Louis Vuitton, Hermes и Veronica Beard и другие, показали, что сабо и клоги уверенно будут с нами в этом сезоне так точно. Можно легко найти в популярных масс-маркетахи более бюджетные аналоги, которые ничем не хуже по качеству.

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

С чем носить клоги и сабо?

  • с летящими платьями,
  • с брюками палаццо,
  • с денимом,
  • с бермудами,
  • с леггинсами.

А как на счет кроксов? Если с клогами и сабо мнения поделились на два лагеря. Кому-то — кайф, кому-то — очень странно.

Но нельзя отрицать тот факт, что пандемия надиктовала нам свою моду. Кроксы стали альтернативой домашним тапочкам. После локдауна они все равно остались с нами, став настоящим трендом.

По статистическим данным, согласно The New York Times, продажи Crocs увеличились на 48%, в то время как остальная обувь упала в продажах на 20%.

Вот несколько вариантов смелых стилистических решений с кроксами:

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Удобно и комфортно: топ-3 уютных остромодных обувных тренда на лето от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, что ранее стилист Евгения Хает дала рекомендации, что надеть в офис в летний период.

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