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Шапка с помпоном и пуховик: Кейт Миддлтон покорила сеть простым образом на каждый день

Автор: Lite

Кейт Миддлтон вновь удивила фанатов. В этот раз герцогиня решила показать собственную реальность, выйдя в эфир во время прогулки по загородным территориям дома в Норфолке. Герцогиня Кембриджская записала видео в режиме селфи, чтобы напомнить родителям о необходимости уделять время себе и своему отдыху. По мнению жены принца Уильяма, эти минуты станут профилактикой ментального здоровья.

"Будь то фотография, искусство, музыка или поэзия - это вещи, которые заставят вас чувствовать себя хорошо". Это важное послание Кейт записала накануне Недели психического здоровья детей, которая проходит с 1 по 7 февраля. Что примечательно: для столь милого видео герцогиня выбрала не менее милый наряд. Многодетная мама примерила темно-синюю куртку Barbour стоимостью $219 и шапку с большим пушистым помпоном. Кейт сделала минимальный макияж, а волосы просто свободно распустила. Выглядела герцогиня просто и мило, что в который раз восхитило поклонников, которые любят ее за искренность.

Кейт в образе на каждый день (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Примечательно также, что по утверждению британских СМИ, это было первое в истории селфи среди высокопоставленных членов британской королевской семьи.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон рассказала о необычных навыках, которые приобрела на карантине.

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Новости Украины Кейт Миддлтонкоролевская семьяПринц Уильям