Шикарна: 51-летняя Дженнифер Лопес покорила идеальной фигурой в трендовом образе зимы

Дженнифер Лопес в последнее время весьма активна в сети, радуя многочисленными проектами и съемками. На днях певица, актриса и бизнесвумен запустила линейку уходовой косметики JLO BEAUTY. И уже успела рассказать о ней много интересного, заинтриговав фанатов. К примеру, Джей Ло призналась, что серия одинаково хорошо подойдет для женщин всех возрастов - от 12 до 82 лет, как указала она в одном из последних постов. Чтобы доказать это, она сняла видео с дочерью и детьми своего супруга от предыдущего брака, которые протестировали несколько продуктов.

Лопес не перестает восхищать сеть (фото: instagram.com/jlo)

После Лопес вспомнила про еще один бизнес-проект - свою линию обуви. Звезда сделала для поклонников рождественскую скидку на модели, а в качестве "приманки" на свой сайт выложила в блоге весьма откровенное фото.

Дженнифер примерила образ, который сплошь состоял из трендовых вещей сезона. Звезда сцены надела коричневую кофточку, которая оголила ее роскошную грудь, а также мини-юбку, продемонстрировавшую ее стройные ноги. Сверху она накинула длинную шубу из искусственного материала - мастхэв этой зимы, а на ноги обула высокие сапоги на каблуках, украшенные мехом. Выглядела Дженнифер, которой в этом году исполнился 51 год, невероятно шикарно. Поток комплиментов от фанатов не заставил себя ждать.

Ранее мы писали, что Лопес показала милое фото с детьми, которые все еще любят сидеть у мамы на руках.