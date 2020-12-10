Шикарна: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила ідеальною фігурою в трендовому образі зими

Дженніфер Лопес останнім часом дуже активна в мережі, радуючи численними проектами і зйомками. Днями співачка, актриса і бізнесвумен запустила лінійку уходової косметики JLO BEAUTY. І вже встигла розповісти про неї багато цікавого, заінтригувавши фанатів. Приміром, Джей Ло зізналася, що серія однаково добре підійде для жінок всіх вікових категорій - від 12 до 82 років, як сказала вона в одному з останніх постів. Щоб довести це, вона зняла відео з дочкою і дітьми свого чоловіка від попереднього шлюбу, які протестували декілька продуктів.

Лопес не перестає захоплювати мережу (фото: instagram.com/jlo)

Після Лопес згадала про ще один бізнес-проект - власну лінію взуття. Зірка зробила для шанувальників різдвяну знижку на моделі, а в якості "приманки" на свій сайт виклала в блозі досить відверте фото.

Дженніфер приміряла образ, який суцільно складався з трендових речей сезону. Зірка сцени одягла коричневу кофтинку, яка оголила її розкішні груди, а також міні-спідницю, що продемонструвала її стрункі ноги. Зверху вона накинула довгу шубу зі штучного матеріалу - мастхев цієї зими, а на ноги взула високі чоботи на підборах, прикрашені хутром. Виглядала Дженніфер, якій в цьому році виповнився 51 рік, неймовірно шикарно. Потік компліментів від фанатів не змусив себе чекати.

Раніше ми писали, що Лопес показала миле фото з дітьми, які все ще люблять сидіти у мами на руках.