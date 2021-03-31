Широкие брюки и укроченный свитшот: Эшли Грэм показала стильный образ на выход

Эшли Грэм обожает стильные образы и не перестает их постить в своем блоге.

В этот раз 33-летняя модель сделала акцент на луке для выхода в свет . Довольно простой, но стильный наряд будет уместен в любом гардеробе.

Эшли надела одну из самых модных ныне моделей брюк: широкие классические, со стрелками и высокой посадкой, они не покидают гардеробы модниц уже несколько сезонов. В дополнение к ним идет белый укороченный свитшот с надписью "Страх перед Богом". (Как Эшли, так и ее муж очень религиозные и познакомились в церкви на службе).

На ноги Эшли обула белые босоножки с квадратным носком, а в руки взяла крошечную серебристую сумочку от Fendi.

Эшли Грэм показала необычный образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Волосы она уложила беспорядочными волнами, использовав мусс. К слову, мокра укладка, которая казалась забытым трендом, вновь активно используется мастерами при создании образов для показов и фотосессий. Макияж популярной бьюти-блогерши в этот раз выполнен в приглушенных оттенках, но с четкими стрелками.

"Эти волосы!", "Я в восторге от свитшота", "Эти брюки", - оценили фанаты каждую деталь лука.