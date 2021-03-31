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Широкі штани і укроченный світшот: Ешлі Грем показала стильний образ на вихід

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 19:20
Широкі штани і укроченный світшот: Ешлі Грем показала стильний образ на вихід Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем обожнює стильні образи і не перестає їх постити в своєму блозі.

Цього разу 33-річна модель зробила акцент на луці для виходу в світ. Досить простий, але стильний образ буде доречний в будь-якому гардеробі.

Ешлі одягла одну з найбільш модних нині моделей штанів: широкі класичні, зі стрілками і високою посадкою, вони не залишають гардероби модниць вже кілька сезонів. В додаток до них йде білий вкорочений світшот з написом "Страх перед Богом". (Як Ешлі, так і її чоловік дуже релігійні і познайомилися в церкві на службі).

На ноги Ешлі взула білі босоніжки з квадратним носком, а в руки взяла крихітну сріблясту сумочку від Fendi.

Широкі штани і укроченный світшот: Ешлі Грем показала стильний образ на вихідШирокі штани і укроченный світшот: Ешлі Грем показала стильний образ на вихідЕшлі Грем показала незвичайний образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Волосся вона уклала безладними хвилями, використавши мус. До речі, мокра укладка, яка здавалася забутим трендом, знову активно використовується майстрами при створенні образів для показів та фотосесій. Макіяж популярної б'юті-блогерки цього разу виконаний в приглушених відтінках, але з чіткими стрілками.

"Це волосся!", "Я в захваті від світшота", "Ці штани", - оцінили фанати кожну деталь лука.

Раніше Ешлі Грем показала, як сильно схудла, одягнувши крихітні шорти і кроп-топ.

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