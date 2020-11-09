В шубе и с голым животом: Белла Хадид показала трендовый образ для самых смелых

Белла Хадид - одна из самых популярных и успешных моделей в мире, которая, к тому же, давно заслужила статус иконы стиля. 24-летняя красавица умеет сделать образы притягательными, комбинируя массу разных вещей. Такая многослойность в сочетании с пикантными деталями стала уже ее фирменной. Несколько часов назад младшая Хадид показала очередной аутфит, который можно смело можно брать на вооружение смелым девушкам, которые не боятся оголяться даже в холодное время года.

Модель учит составлять стильные образы (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ составили белы кроп-топ, который модель носит с черным нижним бельем, ультрамодного кроя рваные джинсы с высокой посадкой, а также белая рубашка, кожаный жилет и в довершение - шуба, которую Белла взяла с собой на случай похолодания. Не забыла Хадид и о своих любимых аксессуарах. Широкий коричневый ремень, узкие солнцезащитные очки, многослойные жемчужные бусы, серьги в виде цепей, а также масса колец на пальцах… По аутфиту Беллы можно смело отслеживать все модные тенденции с подиумов и глянцевых журналов!