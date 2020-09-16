Сказочно красива: Наталья Водянова покорила идеальной фигурой в роскошном вечернем образе

Наталья Водянова давно оставила активную модельную деятельность, в приоритет поставив более важные для нее вещи – благотворительность. Филантроп и мама пятерых детей организовала свой фонд «Обнаженные сердца», который занимается вопросами помощи детям с особенностями развития. Чтобы собрать средства на многочисленные проекты своего детища, модель регулярно проводит мероприятия, гостями которых становятся звезды, коллеги, друзья и влиятельные личности из мира моды и шоу-бизнеса.

Модель на балу своего фонда (фото: instagram.com/natasupernova)

В этот раз праздник был устроен в Женеве. Модель как всегда постаралась показать каждую его деталь, снимая многочисленные сториз. Также Водянова выставила галерею со своим роскошным, продуманным до мелочей образом. Для ивента она подобрала платье своего любимого красного оттенка с запахом, расшитое пайетками. Длиной до щиколоток, с длинными рукавами, оно было достаточно закрытое, но разрез добавил пикантную нотку – при ходьбе оно оголяло стройные ноги Натальи. Идеальным дополнением к луку стали красные босоножки на шпильке.

Наталья Водянова восхитила необычным нарядом (фото: instagram.com/natasupernova)

В дополнение к образу модель надела изысканные украшения от Chopard – серьги и кольцо с крупными камнями. Прическу ей сделали объемную и лаконичную, распустив волосы по плечам. «Я одета в красное, а это значит, что звонит @nakedheartfoundation… Спасибо за еще одну удачную ночь и всем, кто пришел нас поддержать. Не могу дождаться, чтобы вернуться в Женеву», – написала восторженная звезда.

Наталья Водянова в отличной форме (фото: instagram.com/natasupernova)

Фанаты сразу же стали писать Наталье свои комментарии по поводу ее образа и ее стройной фигуры, называя «самой красивой», «фантастической» и «сказочно красивой». Что ж, трудно поспорить.