ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Словно близнецы: Виктория Бекхэм умилила сеть схожестью мужа с 18-летним сыном

Новина українською →
Великобритания, Четверг 29 июля 2021 18:34
Словно близнецы: Виктория Бекхэм умилила сеть схожестью мужа с 18-летним сыном Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм обожает семейные фото. Она часто показывает уютные посиделки знаменитой династии, их будни, а также праздники.

В этот раз икона стиля и многодетная мама по совместительству опубликовала снимок, на котором позируют ее муж - экс-футболист Дэвид Бекхэм, а также средний сын пары - 18-летний Ромео.

Отец и сын позируют, сидя на диване: Дэвид склонил голову на плечо сыну. Оба они одеты в темные футболки. И оба сделали одинаковые прически: Ромео перекрасил волосы в блонд, как и Дэвид. 46-летний спортсмен и его юный сын выглядят невероятно похожими, что тут же отмеили фанаты.

"Они просто близнецы", "Самая горячая семья в мире", "Красивая семья", "Два красивых мужчины", "Мило!", "Очень красивые, господа!!! Ваша жена великая леди!!! Благословенные", - не останавливается поток комплиментов.

Словно близнецы: Виктория Бекхэм умилила сеть схожестью мужа с 18-летним сыном Дэвид и Ромео Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Ромео недавно начал моделью карьеру. Парень снялся для известного глянца. Также он несколько недель назад заинтриговал сеть возможной беременностью своей девушки, модели Мии Реган. Пара встречается уже около двух лет и, похоже, настроена серьезно.

Читайте LITE в Google News
семья Виктория Бекхэм сын Дэвид Бекхэм
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вот что случится с вами, если ежедневно есть по персику
Вот что случится с вами, если ежедневно есть по персику