Словно близнецы: Виктория Бекхэм умилила сеть схожестью мужа с 18-летним сыном
Виктория Бекхэм обожает семейные фото. Она часто показывает уютные посиделки знаменитой династии, их будни, а также праздники.
В этот раз икона стиля и многодетная мама по совместительству опубликовала снимок, на котором позируют ее муж - экс-футболист Дэвид Бекхэм, а также средний сын пары - 18-летний Ромео.
Отец и сын позируют, сидя на диване: Дэвид склонил голову на плечо сыну. Оба они одеты в темные футболки. И оба сделали одинаковые прически: Ромео перекрасил волосы в блонд, как и Дэвид. 46-летний спортсмен и его юный сын выглядят невероятно похожими, что тут же отмеили фанаты.
"Они просто близнецы", "Самая горячая семья в мире", "Красивая семья", "Два красивых мужчины", "Мило!", "Очень красивые, господа!!! Ваша жена великая леди!!! Благословенные", - не останавливается поток комплиментов.
Дэвид и Ромео Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Напомним, Ромео недавно начал моделью карьеру. Парень снялся для известного глянца. Также он несколько недель назад заинтриговал сеть возможной беременностью своей девушки, модели Мии Реган. Пара встречается уже около двух лет и, похоже, настроена серьезно.