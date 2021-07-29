Немов близнюки: Вікторія Бекхем розчулила мережу схожістю чоловіка з 18-річним сином

Вікторія Бекхем обожнює сімейні фото . Вона часто показує затишні посиденьки знаменитої династії, їх будні, а також свята.

Цього разу ікона стилю і багатодітна мама за сумісництвом опублікувала знімок , на якому позують її чоловік - екс-футболіст Девід Бекхем, а також середній син пари - 18-річний Ромео.

Батько і син позують, сидячи на дивані: Девід схилив голову на плече синові. Обидва вони одягнені в темні футболки. І обидва зробили однакові зачіски: Ромео перефарбував волосся в блонд, як і Девід. 46-річний спортсмен і його юний син виглядають неймовірно схожими, що тут же відмінили фанати.

"Вони просто Близнюки", "Найгарячіша сім'я в світі", "Красива сім'я", "Два красивих чоловіки", "Мило!", "Дуже красиві, панове!!! Ваша дружина велика леді!!! Благословенні", - не зупиняється потік компліментів.