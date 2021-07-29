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Немов близнюки: Вікторія Бекхем розчулила мережу схожістю чоловіка з 18-річним сином

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Великобританія, Четвер 29 липня 2021 18:34
Немов близнюки: Вікторія Бекхем розчулила мережу схожістю чоловіка з 18-річним сином Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем обожнює сімейні фото. Вона часто показує затишні посиденьки знаменитої династії, їх будні, а також свята.

Цього разу ікона стилю і багатодітна мама за сумісництвом опублікувала знімок, на якому позують її чоловік - екс-футболіст Девід Бекхем, а також середній син пари - 18-річний Ромео.

Батько і син позують, сидячи на дивані: Девід схилив голову на плече синові. Обидва вони одягнені в темні футболки. І обидва зробили однакові зачіски: Ромео перефарбував волосся в блонд, як і Девід. 46-річний спортсмен і його юний син виглядають неймовірно схожими, що тут же відмінили фанати.

"Вони просто Близнюки", "Найгарячіша сім'я в світі", "Красива сім'я", "Два красивих чоловіки", "Мило!", "Дуже красиві, панове!!! Ваша дружина велика леді!!! Благословенні", - не зупиняється потік компліментів.

Немов близнюки: Вікторія Бекхем розчулила мережу схожістю чоловіка з 18-річним сином Девід і Ромео Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Ромео нещодавно почав моделлю кар'єру. Хлопець знявся для відомого глянцю. Також він кілька тижнів тому заінтригував мережу можливою вагітністю своєї дівчини, моделі Мії Реган. Пара зустрічається вже близько двох років і, схоже, налаштована серйозно.

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