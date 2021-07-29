Словно близнецы: Виктория Бекхэм умилила сеть схожестью мужа с 18-летним сыном

Виктория Бекхэм обожает семейные фото . Она часто показывает уютные посиделки знаменитой династии, их будни, а также праздники.

В этот раз икона стиля и многодетная мама по совместительству опубликовала снимок , на котором позируют ее муж - экс-футболист Дэвид Бекхэм, а также средний сын пары - 18-летний Ромео.

Отец и сын позируют, сидя на диване: Дэвид склонил голову на плечо сыну. Оба они одеты в темные футболки. И оба сделали одинаковые прически: Ромео перекрасил волосы в блонд, как и Дэвид. 46-летний спортсмен и его юный сын выглядят невероятно похожими, что тут же отмеили фанаты.

"Они просто близнецы", "Самая горячая семья в мире", "Красивая семья", "Два красивых мужчины", "Мило!", "Очень красивые, господа!!! Ваша жена великая леди!!! Благословенные", - не останавливается поток комплиментов.

Дэвид и Ромео Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)