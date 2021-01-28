Словно подруги: 47-летняя Кейт Мосс и ее 18-летняя дочь вместе вышли на подиум

Кейт Мосс - одна из легендарных моделей, которая даже сегодня часто становится гостьей самых знаковых показов и съемок. А вот ее 18-летняя дочь Лила только начинает покорять подиумы. На вчерашнем показе Fendi Couture мама и дочь произвели фурор совместным появлением в показе.

Кейт с дочерью на показе (фото: instagram.com/katemossagency; скрин instagram.com/voguemagazine)

Для своей дебютной коллекции Ким Джонс пригласил многих молодых моделей, включая Беллу Хадид и Кару Делевинь. Но изюминкой стало появление давних подруг дизайнера, моделей и актрис зрелого возраста: Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон и Кейт Мосс, которые олицетворяли собой вечную красоту и связь между двумя поколениями. В случае с британской моделью и ее юной дочерью она прослеживается особенно четко.

Кейт Мосс демонстрировала изысканное платье из серого атласа, с розой на груди и россыпью камней на подоле. Лила вышла на подиум в полупрозрачном белом костюме, расшитом бусинами и бисером. С крупными аксессуарами в виде длинных серьг и роскошных украшений для волос, обе выглядели невероятно эффектно и стильно, буквально приковав к себе внимание публики.

До и после показа они с удовольствием позировали фотографам. Позже фото появились на странице бренда и агентства самой Мосс. Так что фанаты могли оставить свои отзывы для модного семейства. Многие из них отметили, что Кейт выглядит, словно старшая сестра или подруга для своей дочери.

Ранее мама и дочь появились вместе в откровенных нарядах, отправившись отмечать 18-летие Лили.