Немов подруги: 47-річна Кейт Мосс і її 18-річна дочка разом вийшли на подіум

Кейт Мосс - одна з легендарних моделей, яка навіть сьогодні часто стає гостею найбільш знакових показів і фотосесій. А ось її 18-річна дочка Ліла тільки починає підкорювати подіуми. На вчорашньому показ Fendi Couture мама і дочка справили фурор спільною появою на показі.

Кейт з дочкою на показі (фото: instagram.com/katemossagency; скрін instagram.com/voguemagazine)

Для своєї дебютної колекції Кім Джонс запросив багатьох молодих моделей, включаючи Беллу Хадід і Кару Делевінь. Але родзинкою стала поява давніх подруг дизайнера, моделей і актрис зрілого віку: Демі Мур, Наомі Кемпбелл, Крісті Терлінгтон і Кейт Мосс, які уособлювали собою вічну красу і зв'язок між двома поколіннями. У випадку з британською моделлю та її юною дочкою він простежується особливо чітко.

Кейт Мосс демонструвала вишукане плаття з сірого атласу, з трояндою на грудях і розсипом каміння на подолі. Ліла вийшла на подіум в напівпрозорому білому костюмі, розшитому намистинами і бісером. З великими аксесуарами у вигляді довгих сережок і розкішних прикрас для волосся, обидві виглядали неймовірно ефектно і стильно, буквально прикувавши до себе увагу публіки.

До і після показу вони із задоволенням позували фотографам. Пізніше фото з'явилися на сторінці бренду та агентства самої Мосс. Так що фанати могли залишити свої відгуки для модного сімейства. Багато з них зазначили, що Кейт виглядає, наче старша сестра чи подруга для своєї дочки.

Раніше мама і дочка з'явилися разом у відвертих вбраннях, вирушивши відзначати 18-річчя Лілі.