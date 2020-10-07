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Словно подруги: 47-летняя Ванесса Паради и 21-летняя Лили-Роуз Депп покорили Париж стильными образами

Автор: Ольга Турчаникова

Актриса с дочерью порадовали совместным выходом

Ванесса Паради и и ее юная дочь Лили-Роуз Депп, которая пошла по стопам родителей, стали главными героинями светских хроник. Они посетили показ Chanel, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Как мать, так и дочь выглядели просто отлично, чем невероятно порадовали фанатов. Они выбрали стильные наряды и с удовольствием позировали фотографам на красных дорожках.

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Мать и дочь выглядели одинаково роскошно (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Лили-Роуз надела джинсы, кроп-топ, оголивший живот, и розовый твидовый жакет, в руки 21-летняя посланница дома взяла сумочку ему в тон. Ванесса подобрала для выхода черные атласные брюки, а также черно-белый жакет с орнаментом, который дополнила черными бусами. Обе они были в отличном настроении, много смеялись и наслаждались вниманием.

Ванесса и Лили-Роуз порадовали совместным выходом (фото: instagram.com/ofivetv)

Дочь Джонни Деппа успела запостить пару фото вместе со своей знаменитой мамой в своих Instagram-сториз, поблагодарив Chanel за приглашение на шоу. Совместные фото мамы и дочери уже успели наделать шороху в сети. Поклонники не могут налюбоваться красотой обеих, а еще отмечают, как отлично выглядит Ванесса. Смотрелись они со взрослой дочерью, словно подруги.

Напомним, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа обожает откровенные наряды. Именно их она выбирает чаще всего во время выходов на красную дорожку. Так что в этот раз девушка выглядела относительно скромно.

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