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Словно школьница: 47-летняя Пенелопа Крус в твидовом костюме демонстрирует точеную фигуру

Новина українською →
Венеция, Среда 01 сентября 2021 18:17
Словно школьница: 47-летняя Пенелопа Крус в твидовом костюме демонстрирует точеную фигуру Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус прибыла в Венецию на фестиваль, который стартует уже сегодня. Актриса презентует свою очередную совместную работу с давним другом и коллегой Педро Альмодоваром - фильм "Параллельные матери".

Свой первый выход Пенелопа Крус сделала роскошным и простым одновременно. Он к тому же сделал ее зрительно более молодой. Фото уже появились в сети.

Пенелопа Крус появилась в Венеции в тотал-луке от Chanel, лицом бренда актриса является уже давно. В этот раз она предпочла платьям белоснежный костюм из твида: культовый жакет прямого кроя и мини-юбку с накладными карманами по бокам она удачно сочетала с простой белой футболкой. Дополнили лук босоножки на высоких каблуках и сумка Chanel Boy на золотистой цепочке. Последний штрих - очки-бабочки.

Словно школьница: 47-летняя Пенелопа Крус в твидовом костюме демонстрирует точеную фигуруСловно школьница: 47-летняя Пенелопа Крус в твидовом костюме демонстрирует точеную фигуру

Пенелопа Крус прибыла в Венецию (фото: instagram.com/penelopecruzoficial; скрин instagram.com/cruzbardem)

На своей странице звезда показала несколько снимков с Педро Альмадоваром. А полный образ пока что не продемонстрировала. Тем не менее, фанаты восхищены внешним видом звезды. По мнению пользователей, 47-летняя по-прежнему просто не меняется с годами. Под снимками первого лука фанаты актрисы также отметили, что в таком образе Пенелопа напоминает школьницу.

Ранее Пенелопа показала новое фото, на котором выглядит невероятно молодой.

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