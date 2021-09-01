Немов школярка: 47-річна Пенелопа Крус в твідовому костюмі демонструє витончену фігуру

Пенелопа Крус прибула до Венеції на фестиваль, який стартує вже сьогодні. Актриса презентує свою чергову спільну роботу з давнім другом і колегою Педро Альмодоваром - фільм "Паралельні матері".

Свій перший вихід Пенелопа Крус зробила розкішним і простим одночасно. Він до того ж зробив її візуально більш молодою. Фото вже з'явилися в мережі .

Пенелопа Крус з'явилася у Венеції в тотал-луці від Chanel, обличчям бренду актриса є вже давно. Цього разу вона віддала перевагу не сукням, а білосніжному костюму з твіду: культовий жакет прямого крою і міні-спідницю з накладними кишенями з боків вона вдало поєднала з простою білою футболкою. Доповнили лук босоніжки на високих підборах і сумка Chanel Boy на золотистому ланцюжку. Останній штрих - окуляри-метелики.

Пенелопа Крус прибула до Венеції (фото: instagram.com/penelopecruzoficial; скрін instagram.com/cruzbardem)

На своїй сторінці зірка показала кілька знімків з Педро Альмадоваром. А повний образ поки що не продемонструвала. Тим не менш, фанати захоплені зовнішнім виглядом зірки. На думку користувачів, 47-річна, як і раніше, просто не змінюється з роками. Під знімками першого лука фанати актриси також відзначили, що в такому образі Пенелопа нагадує школярку.