На все случаи жизни: подборка модных лайфхаков от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)
Достаточно знать некоторые несложные вещи, чтобы каждый день создавать ультрамодные образы и в любой ситуации выглядеть стильно, молодо и актуально.
Стилист Екатерина Матвеева поделилась в Instagram полезным списком модных лайфхаков на все случаи жизни.
- Торчащий белый ворот футболки из-под свитера очень освежает весь образ
- Ремень должен быть соразмерен ширине шлёвок брюк или джинс
- Высокие ботинки на шнуровке не стоит затягивать слишком туго, лучше расслабить верхнюю часть, так нога будет визуально казаться худее
- Надевая блузу с пышными рукавами-буфами, волосы лучше убрать, чтобы не создавать перегруженность образа
- Если свитер не заправляется полностью, а на выпуск он режет силуэт, заправьте один кончик сбоку, и вы сразу увидите как красиво выглядит образ
- Если вы носите сумку на плече, старайтесь, чтобы ее нижний край был на уровне косточки бедра, не ниже
- Цвет, который визуально прибавляет возраст - сливовый (если он используется в портретной зоне), но край поддетой белой футболки может выручить
- При использовании многослойности в образе, каждый следующий слой должен быть плотнее предыдущего. Не нужно на свитер натягивать шелковую блузу
- Самая выигрышная длина брюк - чуть выше щиколотки
- Если вы жить не можете без скинни джинсов, лучше выбирать хотя бы mom slim
Иллюстративное фото (pexels.com)
- И, напоследок, кеды+телесные колготки (да хоть 2den) - абсолютное нет
Напомним, ранее стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой.