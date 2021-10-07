Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой
Как стоит, а как не стоит носить шарф (фото: pexels.com)
Осень - уютная пора теплых шарфов и пальто. В этом сезоне актуально носить шарф и верхнюю одежду в одном оттенке, а вот носить шарф в виде хомута - уже не в тренде.
Стилист Самаль Сан рассказала в своем Instagram, как носить шарф с верхней одеждой в 2021 и каких ошибок избегать в сочетаниях.
Иногда лучше шарф носить под одеждой, а не сверху (фото: pexels.com)
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Как правильно носить шарф с верхней одеждой
- Один оттенок, но разные фактуры шарфа и верхней одежды - то, что надо.
- Пальто на запах или v-образным вырезом? Лучше создать шарфом вертикаль. Если хотите быть в тренде, про хомут стоит забыть.
- Необычный способ носить объемный шарф - накинуть на плечи и перехватить у талии ремнем, для самых смелых и эпатажных.
- Если верхняя одежда со сложным воротником - надеваем шарф под одежду, а не сверху.
- Шапка и шарф вполне могут быть в разных оттенках. Шапка может дублировать один из цветов на принте шарфа.
- Чем плотнее ткань верхней одежды, тем плотне должен быть шарф.
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