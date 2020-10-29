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Смело и стильно: Надя Дорофеева в дерзком мини покорила экстравагантным образом

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 12:52
Смело и стильно: Надя Дорофеева в дерзком мини покорила экстравагантным образом Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица примеряла стильный комплект

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) активно готовятся к прощальным концертам их дуэта "Время и Стекло", которые совсем скоро состоятся в Киеве. Артисты буквально пропадают на репетициях и с нетерпением ожидают встречи со зрителями. Надя решила поделиться в Instagram закулисным кадром, на котором предстала в смелом и необычном образе.

Надя выбрала оригинальный кроп-топ-пиджак с завязками в области груди, а также черную мини юбку с пикантным разрезом. Она дополнила образ прозрачной черной водолазкой с зеленым принтом и на одну руку надела перчатку в тон. Надя довершила смелый лук маленькой кожаной сумочкой-боченком через плечо.

Смело и стильно: Надя Дорофеева в дерзком мини покорила экстравагантным образом

Надя Дорофеева показала смелый образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам понравился выбор экстравагантного наряда и они оставили массу комплиментов для звезды. Также многие посетовали на то, что не смогут попасть на прощальный концерт группы в Киеве и выразили надежду, что получат возможность посмотреть выступление своих любимчиков в записи.

"Для нас действительно ВАЖНО сделать финальную точку - КРАСИВО и ЧЕСТНО. Мне уже не терпится вас увидеть!" - заверила певица.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в неоновом свете покорила игривым мультяшным образом.

К слову, Надя Дорофеева в трендовом вязаном костюме восхитила стройными формами. Она дополнила образ стильным аксессуаром – шляпкой-панамкой.

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