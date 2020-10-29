Сміливо і стильно: Надя Дорофєєва в зухвалому міні підкорила екстравагантним образом

Співачка приміряла стильний комплект

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) активно готуються до прощальних концертів їх дуету "Время и Стекло", які зовсім скоро відбудуться в Києві. Артисти буквально пропадають на репетиціях і з нетерпінням очікують зустрічі з глядачами. Надя вирішила поділитися в Instagram закулісним кадром, на якому постала в сміливому і незвичному образі.

Надя вибрала оригінальний кроп-топ-піджак із зав'язками в області грудей, а також чорну міні спідницю з пікантним розрізом. Вона доповнила образ прозорою чорною водолазкою з зеленим принтом і на одну руку одягла рукавичку в тон. Надя довершила сміливий лук маленької шкіряною сумочкою-бочкою через плече.

Надя Дорофєєва показала сміливий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам сподобався вибір екстравагантного вбрання і вони залишили масу компліментів для зірки. Також багато з них нарікають на те, що не зможуть потрапити на прощальний концерт групи в Києві та висловили надію, що зможуть подивитися виступ своїх улюбленців у запису.

"Для нас дійсно ВАЖЛИВО зробити фінальну крапку - ГАРНО і ЧЕСНО. Мені вже не терпиться побачити вас!" - запевнила співачка.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва у неоновому світлі підкорила грайливим мультяшним образом.

До речі, Надя Дорофєєва трендовому в'язаному костюмі підкорила стрункими формами. Вона доповнила образ стильним аксесуаром – капелюшком-панамкою.