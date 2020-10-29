ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сміливо і стильно: Надя Дорофєєва в зухвалому міні підкорила екстравагантним образом

Новость на русском → Четвер 29 жовтня 2020 12:52
Сміливо і стильно: Надя Дорофєєва в зухвалому міні підкорила екстравагантним образом Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка приміряла стильний комплект

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) активно готуються до прощальних концертів їх дуету "Время и Стекло", які зовсім скоро відбудуться в Києві. Артисти буквально пропадають на репетиціях і з нетерпінням очікують зустрічі з глядачами. Надя вирішила поділитися в Instagram закулісним кадром, на якому постала в сміливому і незвичному образі.

Надя вибрала оригінальний кроп-топ-піджак із зав'язками в області грудей, а також чорну міні спідницю з пікантним розрізом. Вона доповнила образ прозорою чорною водолазкою з зеленим принтом і на одну руку одягла рукавичку в тон. Надя довершила сміливий лук маленької шкіряною сумочкою-бочкою через плече.

Сміливо і стильно: Надя Дорофєєва в зухвалому міні підкорила екстравагантним образом

Надя Дорофєєва показала сміливий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам сподобався вибір екстравагантного вбрання і вони залишили масу компліментів для зірки. Також багато з них нарікають на те, що не зможуть потрапити на прощальний концерт групи в Києві та висловили надію, що зможуть подивитися виступ своїх улюбленців у запису.

"Для нас дійсно ВАЖЛИВО зробити фінальну крапку - ГАРНО і ЧЕСНО. Мені вже не терпиться побачити вас!" - запевнила співачка.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва у неоновому світлі підкорила грайливим мультяшним образом.

До речі, Надя Дорофєєва трендовому в'язаному костюмі підкорила стрункими формами. Вона доповнила образ стильним аксесуаром – капелюшком-панамкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Надя Дорофеєва Время и Стекло
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
На Донбасі поранення отримав український військовий
РБК-Українаінформаційне агентство На Донбасі поранення отримав український військовий