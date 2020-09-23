Соблазнительная Барби: Ким Кардашьян в стильном наряде восхитила идеальной фигурой

Ким Кардашьян не перестает приятно удивлять своих фанатов. Новый образ, который она показала в сети Instagram, получился по-настоящему стильным и максимально горячим. 39-летняя звезда сети примерила черно-белый костюм с мелким принтом от Balmain. Шорты, пиджак с фактурными плечами, рукава-перчаки и необычной формы сумочка – все вместе сделало Ким похожей на соблазнительную куклу. Так она и подписала серию снимков: "Balmain Barbie".

Еще один аксессуар, который супруга Канье Уэста надела на последней фотографии в галерее – защитная маска, сшитая из такого же материала, как и все вещи. Похоже, мир фешн всерьез намерен сделать эту ставшую актуальной вещь полноценным элементом коллекций и базового гардероба. На ноги она обула вьетнамки.

Звезда ошеломила сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отдельного внимания заслуживает прическа и макияж Ким: идеально гладкие и шелковистые волосы Ким уложили в высокий хвост, сделав также милую косую челку. Мейк-ап с накладными ресницами, размашистыми бровями и совершенным тоном кожи сделал знаменитость невероятно милой.

Нужно ли говорить, что поклонники остались в восторге от пикантного лука своей любимицы? Они поставили посту более 3 миллионов лайков и просто засыпали ее приятными словами. "Невозможная", "Ты невероятная", "Горячо", "Я в шоке! Ты более чем прекрасна", "Это все", – такие слова продолжают появляться на странице инстадивы.

Ким в образе Барби (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким объявила радостную новость для невест – она запускает свадебную коллекцию своего бренда нижнего утягивающего белья Skims. Основательница и вдохновительница марки пока что добавила всего одно фото – роскошный кадр с полуобнаженными невестами за пару часов успел набрать массу сердечек. Звезда объявила, что линия будет представлена 25-го сентября.

Ким выпускает свадебную коллекцию (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее мы писали, что Ким показала соблазнительные фото в образе женщины-змеи.