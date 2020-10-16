Соблазнительно и стильно: Барбара Палвин показала, без какой вещи не обойтись в этом сезоне

Барбара всегда элегантна

Супермодель Барбара Палвин, похоже, «замерзла» на своих снимках в нижнем белье. 27-летняя красавица, которая прославилась своей работой для таких брендов-гигантов, как Victoria’s Secret, показала серию снимков, где она позирует в… свитере. "Свитерная" погода", - так и написала Палвин под снимками.

Барбара Палвин в любимом свитере (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара показала абсолютный маст-хэв октября: толстый белый свитер с узорами. Модель кокетливо приподнимает руки, и кажется, что она вот-вот снимет одежду. Образ дополняет простая, но стильная укладка, а еще – ярко накрашенные глаза. Не так давно модель показывала свои лайфхаки по макияжу: девушка любит подвести глаза карандашом не только снаружи, но внутри. Надо отметить, в обычной жизни модель не пользуется макияжем, Барбара славится на весь мир своей натуральной красотой.

Ну и пусть на фото совершенно не видно шикарной фигуры модели. Главное - чтобы было тепло, как бы говорит своим постом Барбара. Поклонникам снимки пришлись по душе. "Твоя улыбка – самая очаровательная", "Ждем не дождемся, когда именно ты откроешь шоу Victoria’s Secret!", "Очень горячая штучка!", - написали поклонники под фото звезды.

Напомним, что не так давно Палвин восхитила многочисленную армию поклонников совершенной фигурой в пикантном образе.