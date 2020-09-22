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В тренче на голое тело: Барбара Палвин восхитила совершенной фигурой в пикантном образе

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 22:33
В тренче на голое тело: Барбара Палвин восхитила совершенной фигурой в пикантном образе Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Звезда выбрала осеннюю классику

Барбара Палвин в последнее время балует своих фанатов многочисленными откровенными фото в нижнем белье. Самое время показать что-то более "осеннее". Правда, даже съемку с верхней одеждой модель стремится сделать максимально горячей. Последнее фото на странице "ангела" Victoria's Secret в сети Instagram стало еще одним подтверждением тому.

В тренче на голое тело: Барбара Палвин восхитила совершенной фигурой в пикантном образе

Новое фото Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара примерила осеннюю классику – бежевый тренч, который надела прямо на голое тело. 26-летняя красавица позирует, сидя в кресле посреди гримерки. Модель закинула ногу на ногу, расстегнув плащ таким образом, чтобы была видна ее обнаженная грудь. Выразительный макияж и идеальная укладка стали последним штрихом к безупречному портрету. Подпись модель добавила короткую и емкую: "Спешить и ждать". Поклонники в ответ засыпали супермодель комплиментами, отметив, как всегда, ее неземную красоту и совершенное тело.

В тренче на голое тело: Барбара Палвин восхитила совершенной фигурой в пикантном образеБарбара в последнее время постоянно оголяется (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Также на днях Барбара запостила фото, на котором предстала полностью голой – грудь девушка прикрывает руками. По всей видимости, такими откровенными постами Палвин намеревается привлечь внимание к своему аккаунту и увеличить количество просмотров своего инста-шоу о покупке дома с любимым парнем Диланом Спроусом.

Сам парень не так активен в сети – его аккаунт редко обновляется. И если он и решает что-то выложить на радость подписчиков, то это будет фото с Барбарой. К слову, Дилан всегда поддерживет свою девушку, посещая с ней все светские события. А вот как он относится к любви Барбары оголяться в сети, неизвестно.

Впрочем, недавно они вместе приняли участие в достаточно откровенной фотосессии.

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