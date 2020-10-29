Соблазнительно и стильно: Леся Никитюк показала, как носить трендовые ботинки

Ведущая показала стильный образ

Леся Никитюк в девятом прямом эфире проекта "Танцы со звездами 2020" вернулась на главный паркет страны, чтобы исполнить страстную "постельную" румбу в компании Ольги Фреймут и Ильи Падзина. Тогда Леся опубликовала парочку горячих фото в объятиях Ильи. На полных страсти кадрах партнер обнимает ведущую, положив руку на ее оголенные бедра. На этот в раз в микроблоге звезды фото не менее страстное, правда, на них она одна сидит на лавочке, удобно расположившись и подогнув одну ногу.

Леся одета в стильные ультракороткие шорты, которые подчеркивают любимые фанатами длинные ноги Леси, короткий топ, плащ, шляпу, а дополняют образ трендовые ботинки. Именно стильный образ ведущей сразу же привлекает внимание на этом снимке.

Макияж Леси выполнен в коричнево-приглушенных тонах, волосы под шляпой убраны в хвост, но пару прядей по бокам все же ведущая оставила, так еще соблазнительнее.

Леся Никитюк в стильном образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, что во время недавнего отдыха Леся Никитюк не скупилась на горяченькие снимки. Так, запостив фото, на котором она стоит в одном купальнике и демонстрирует пятую точку, Леся сравнила себя с молодой Шэрон Стоун.