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Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года

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Вторник 21 декабря 2021 19:19
Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года Мода на вязаные вещи возвращается (фото: T. Mosca / Андрей Лищук)
Автор: RBC.UA

Мода на вязаные вещи возвращается, но вместо "бабушкиных" свитеров в новом сезоне в тренде будет соблазнительный и ультрамодный трикотаж.

В этом уверены дизайнеры одного из украинских брендов, показавших "вязанные" образы, очарующие каждого и каждую следующего сезона.

Об этом Lite рассказал канал "Украина".

Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года

Дизайнеры уверены: новый дерзкий взгляд на уютные вязаные вещи – абсолютный хит 2022 года

С легкой подачи мировых трендсеттеров Хейли Бибер, Ирины Шейк, Кендалл Дженнер к трикотажным коллекциям снова можно применить слово hot.

Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года

Эти бестселлеры "точно станут звездами Instagram"

"Бабушкин" свитер сдал свои позиции перед сексуальными платьями с вырезами, стильными вязаными бралетами, полупрозрачными юбками из сетки и джемперами с открытой спиной или обнаженными плечами", - говорят дизайнеры.

Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года

Концепция slow fashion также нашла отражение в изделиях

Отдельного внимания заслуживает новая вязка в коллекции – имитация сетки. Особенно выигрышно она смотрится в исполнении пряжи с люрексом.

Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года

Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаВязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 годаЦветовая гамма 2022 – харизматичный черный, эффектный бирюзовый и терракотовый, а также лаконичный белый и беж (фото: T. Mosca / Андрій Ліщук)

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