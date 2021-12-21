Вязаная мода: соблазнительный трикотаж – абсолютный хит 2022 года

Мода на вязаные вещи возвращается, но вместо "бабушкиных" свитеров в новом сезоне в тренде будет соблазнительный и ультрамодный трикотаж.

Об этом Lite рассказал канал "Украина".

В этом уверены дизайнеры одного из украинских брендов, показавших "вязанные" образы, очарующие каждого и каждую следующего сезона.

Дизайнеры уверены: новый дерзкий взгляд на уютные вязаные вещи – абсолютный хит 2022 года

С легкой подачи мировых трендсеттеров Хейли Бибер, Ирины Шейк, Кендалл Дженнер к трикотажным коллекциям снова можно применить слово hot.

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"Бабушкин" свитер сдал свои позиции перед сексуальными платьями с вырезами, стильными вязаными бралетами, полупрозрачными юбками из сетки и джемперами с открытой спиной или обнаженными плечами", - говорят дизайнеры.

Концепция slow fashion также нашла отражение в изделиях

Отдельного внимания заслуживает новая вязка в коллекции – имитация сетки. Особенно выигрышно она смотрится в исполнении пряжи с люрексом.

Цветовая гамма 2022 – харизматичный черный, эффектный бирюзовый и терракотовый, а также лаконичный белый и беж (фото: T. Mosca / Андрій Ліщук)