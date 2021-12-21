ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 року

Новость на русском →
Вівторок 21 грудня 2021 19:19
В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 року Мода на в'язані речі повертається (фото: T. Mosca / Андрій Ліщук)
Автор: RBC.UA

Мода на в'язані речі повертається, але замість "бабусиних" светрів в новому сезоні в тренді буде спокусливий і ультрамодний трикотаж.

У цьому впевнені дизайнери одного з українських брендів, які показали "в'язані" образи, що зачарують кожного і кожну наступного сезону.

Про це Lite розповів канал "Україна".

В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 року

Дизайнери кажуть: новий зухвалий погляд на затишні в'язані речі абсолютний хіт 2022 року

З легкої подачі світових трендсеттерів Хейлі Бібер, Ірини Шейк, Кендалл Дженнер до трикотажних колекцій знову можна застосувати слово hot.

В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 року

Ці речі стануть "зірками Instagram"

"Бабусин" светр здав свої позиції перед сексуальними сукнями з вирізами, стильними в'язаними бралетами, напівпрозорими спідницями з сітки і джемперами з відкритою спиною або оголеними плечима", - кажуть дизайнери.

В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 року

Концепція slow fashion також знайшла відображення у виробах

На окрему увагу заслуговує нова в'язка в колекції - імітація сітки. Особливо виграшно вона виглядає у виконанні пряжі з люрексом.

В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 року

В'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуВ'язана мода: спокусливий трикотаж – абсолютний хіт 2022 рокуКолірна гамма 2022 - харизматичний чорний, ефектний бірюзовий і теракотовий, а також лаконічний білий і беж (фото: T. Mosca / Андрій Ліщук)

Раніше шанувальники Різ Візерспун обговорювали, як зірка "Блондинки в законі" змінилася за 20 років.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Новий рік зі снігом і морозом? Синоптики дали свіжий прогноз
Новий рік зі снігом і морозом? Синоптики дали свіжий прогноз