Соломия Витвицкая сияет своей фирменной улыбкой на обложке модного глянца (фото)

На обложке Соломия сияет своей фирменной улыбкой и заряжает позитивной энергией.

Для такого события телезвезда примерила винтажное платье трендового изумрудного цвета длины миди с цветочным принтом. За счет широкого вшитого пояса она удачно подчеркивает фигуру ведущей "песочные часы".

Платью добавляет пикантности привлекательный верх с V-образным вырезом и рукава с романтическими сгибами вдоль окатов. Ретро стиль - вдохновения весенней коллекции журнала Burda.

Соломия Витвицкая (фото: пресс-служба 1+1)

Кроме того, в интервью для модного глянца Соля рассказала об особенностях своего гардероба. В частности призналась, что в ее шкафу сложно найти брюки или пиджак трендового мужского кроя, а среди основных цветов преобладают темно-синий, красный и оттенки молочного.

Телеведущая настоящая амбасадорка платьев - всесезонно в повседневной жизни и дневных эфирах новостей ТСН Соломию можно увидеть в красивых нарядах от украинских производителей. За луками ведущей наблюдают более 200 тысяч украинцев в ее Instagram.

В частности, мама Соломии, Светлана Витвицкая, внимательно следит онлайн, чтобы ее дочь одевалась красиво и разнообразно. Если Соля часто публикует фото или видео в одном и том же луке, то Витвицкая-старшая обязательно скажет, что пора изменить образ.

"Практически вся одежда в моем гардеробе от украинских брендов... С удовольствием поддерживаю национальных производителей. Тем более, качество этих брендов приятно поражает. Обожаю украинских дизайнеров, лично дружу с Еленой Даць, Анастасией Ивановой, Еленой Бурбой - она эксклюзивно производит для меня эфирные платья", - прокомментировала Соломия.

Соломия Витвицкая (фото: пресс-служба 1+1)