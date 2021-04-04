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Соломия Витвицкая сияет своей фирменной улыбкой на обложке модного глянца (фото)

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 20:23
Соломия Витвицкая сияет своей фирменной улыбкой на обложке модного глянца (фото) Соломия Витвицкая (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Lite

Популярная ведущая 1+1 и блогер-инфлюенсер Соломия Витвицкая стала лицом модного немецкого глянца в Украине.

На обложке Соломия сияет своей фирменной улыбкой и заряжает позитивной энергией.

Для такого события телезвезда примерила винтажное платье трендового изумрудного цвета длины миди с цветочным принтом. За счет широкого вшитого пояса она удачно подчеркивает фигуру ведущей "песочные часы".

Платью добавляет пикантности привлекательный верх с V-образным вырезом и рукава с романтическими сгибами вдоль окатов. Ретро стиль - вдохновения весенней коллекции журнала Burda.

Соломия Витвицкая сияет своей фирменной улыбкой на обложке модного глянца (фото)

Соломия Витвицкая сияет своей фирменной улыбкой на обложке модного глянца (фото)

Соломия Витвицкая сияет своей фирменной улыбкой на обложке модного глянца (фото)

Соломия Витвицкая (фото: пресс-служба 1+1)

Кроме того, в интервью для модного глянца Соля рассказала об особенностях своего гардероба. В частности призналась, что в ее шкафу сложно найти брюки или пиджак трендового мужского кроя, а среди основных цветов преобладают темно-синий, красный и оттенки молочного.

Телеведущая настоящая амбасадорка платьев - всесезонно в повседневной жизни и дневных эфирах новостей ТСН Соломию можно увидеть в красивых нарядах от украинских производителей. За луками ведущей наблюдают более 200 тысяч украинцев в ее Instagram.

В частности, мама Соломии, Светлана Витвицкая, внимательно следит онлайн, чтобы ее дочь одевалась красиво и разнообразно. Если Соля часто публикует фото или видео в одном и том же луке, то Витвицкая-старшая обязательно скажет, что пора изменить образ.

"Практически вся одежда в моем гардеробе от украинских брендов... С удовольствием поддерживаю национальных производителей. Тем более, качество этих брендов приятно поражает. Обожаю украинских дизайнеров, лично дружу с Еленой Даць, Анастасией Ивановой, Еленой Бурбой - она эксклюзивно производит для меня эфирные платья", - прокомментировала Соломия.

Соломия Витвицкая сияет своей фирменной улыбкой на обложке модного глянца (фото)

Соломия Витвицкая (фото: пресс-служба 1+1)

Ранее звезда "плюсов" Людмила Барбир раскрыла секрет сияющей кожи.

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