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Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото)

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 20:23
Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото) Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба 1+1)
Автор: Lite

Популярна ведуча 1+1 і блогерка-інфлюенсерка Соломія Вітвіцька стала обличчям модного німецького глянцю в Україні.

На обкладинці Соломія сяє своєю фірмовою усмішкою і заряджає позитивною енергією.

Для такої події телезірка приміряла вінтажну сукню трендового смарагдового кольору довжини міді з квітковим принтом. За рахунок широкого вшитого поясу вона вдало підкреслює фігуру ведучої "пісочний годинник".

Сукні додає пікантності привабливий верх з V-подібним вирізом і рукава з романтичними згинами вздовж окатів. Ретро стиль - натхнення весняної колекції журналу Burda.

Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото)

Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото)

Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото)

Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба 1+1)

Крім того, у інтерв’ю для модного глянцю Соля розповіла про особливості свого гардеробу. Зокрема зізналася, що у її шафі складно знайти штани чи піджак трендового чоловічого крою, а серед основних кольорів переважають темно-синій, червоний і відтінки молочного.

Телеведуча справжня амбасадорка суконь - всесезонно у буденному житті та денних ефірах новин ТСН Соломію можна побачити у красивих вбраннях від українських виробників. За луками ведучої спостерігають більше 200 тисяч українців у її Instagram.

Зокрема, мама Соломії, Світлана Вітвіцька, уважно слідкує онлайн, аби її донька одягалась красиво і різноманітно. Якщо Соля часто публікує фото чи відео в одному і тому ж луці, то пані Вітвіцька обов’язково скаже, що пора змінити образ.

"Практично весь одяг в моєму гардеробі від українських брендів... Із задоволенням підтримую національних виробників. Тим більше, якість цих брендів приємно вражає. Обожнюю українських дизайнерів, особисто товаришую з Оленою Даць, Анастасією Івановою, Оленою Бурбою - вона ексклюзивно виготовляє для мене ефірні сукні", - прокоментувала Соломія.

Соломія Вітвіцька сяє своєю фірмовою усмішкою на обкладинці модного глянцю (фото)

Соломія Вітвіцька (фото: прес-служба 1+1)

Раніше зірка "плюсів" Людмила Барбір розкрила секрет сяючої шкіри.

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