Как составить многослойные образы осенью: модные примеры от стилиста

Эксперт предложила базовые формулы для стильных многослойных луков
Осень прекрасна тем, что именно в это время можно создавать многослойные образы, которые всегда выглядят интереснее и наиболее стильно. Сочетая верх, низ и верхнюю одежду, можно придумать элегантный или кэжуал лук на любой случай жизни.
Стилист-блогер Анастасия на своей странице в Instagram предложила несколько базовых формул для этого приёма и показала эффектные примеры.
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- Водолазка + кардиган + брюки/джинсы/прямая юбка/юбка плиссе/бермуды
- Водолазка + рубашка + брюки/джинсы/прямая юбка/юбка плиссе
- Футболка/водолазка + рубашка + пиджак + брюки/джинсы/бермуды
- Футболка + рубашка + тренч/пальто
- Футболка + трикотажный поло + пиджак
- Рубашка + корсет/кроп-топ + брюки бананы
- Водолазка + платье в бельевом стиле + пиджак
- Рубашка/блуза с бантом/водолазка/лонгслив + платье-трапеция мини + тренч
- Водолазка + платье в бельевом стиле + корсет/кроп-топ
- Водолазка/футболка + джинсы/брюки зауженные к низу + платье-рубашка в расстегнутом виде + пальто
- Водолазка/лонгслив + куртка-рубашка + прямые джинсы/бермуды
- Водолазка/рубашка/лонгслив + пиджак + завязанный сверху свитер или джемпер
- Водолазка + костюмный жилет + пиджак + брюки/бермуды
- Рубашка + вязаный жилет + брюки/джинсы/юбка в бельевом стиле + тренч/пальто
Иллюстративное фото (instagram.com/anastasiaeki.stylist)
- И для смелых: Зауженные джинсы/брюки + платье + тренч/пальто
Напомним, что ранее стилист Анастасия рассказала, как правильно выбрать ремень к образу.
К слову, стилист Крина Каприэлова перечислила трендовые украшения сезона осень-зима 2020-2021, на которые стоит обратить внимание.