Совершенна: 45-летняя Анджелина Джоли блеснула идеальной фигурой на обложке глянца

Анджелина Джоли снялась для британской версии известного глянцевого журнала Vogue. Звезда примерила массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних нарядов. Есть образ, где экс-супруга Брэда Питта примерила классический бежевый тренч прямо на голое тело… Макияж ей сделали легкий, выделив глаза и губы одновременно.

Новые обложки Джоли (фото: instagram.com/britishvogue)

"Благодаря своей гуманитарной работе и воспитанию собственной семьи Анджелина Джоли всегда вдохновлялась молодым поколением. "Может быть, это просто молодой панк во мне, но мне нравится дух молодежи. Я верю, что они могут видеть добро и зло с большей ясностью. Я вижу, как много пожилых людей оправдывают определенное поведение, и, как правило, молодые люди быстрее говорят: "Но это просто неправильно, и мы против этого", - написали редактора под одним из фото, приглашая к прочтению полного интервью.

Анджелина Джоли по-прежнему прекрасна (фото: instagram.com/britishvogue)

Также здесь можно увидеть короткий ролик, где Джоли рассказывает о содержимом собственной сумки. Как пошутили под постом представители глянца, если бы Анджелина Джоли открыла свою "большую сумку для мамы", по ее словам, мы бы увидели "закуски, телефоны, книги, футболки... все, что вы можете себе представить". Но Анджелина показала только то, что хотела: фирменные солнцезащитные очки-авиаторы и свое любимое масло для лица, средства от аллергии для детей и "шоколад для мамы".

Джоли показала любимые вещи (видео: instagram.com/britishvogue)

Ранее Джоли высказалась о домашнем насилии и способах защиты от него.