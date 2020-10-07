Она совершенна: Ирина Шейк показала роскошную фигуру в самых модных шортах сезона

Звезда вышла на улицу в откровенном наряде

Ирина Шейк вновь стала звездой светских хроник – популярная супермодель отправилась на прогулку по Нью-Йорку в очередном соблазнительном образе. Девушка надела костюм из мягкой ткани, который фешн-порталы называют одним из самых актуальный на данный момент. Их обожают многочисленные звезды сети, включая Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски и других инфлюенсеров. Обе знаменитости даже посвятили таким комплектам несколько линий своих брендов.

Новый образ Ирины Шейк (фото: скриншот instagram.com/elle_russia)

Но самой трендовой единицей образа Ирины стали трикотажные шорты с высокой посадкой, которые она надела с высокими сапогами. Такие модели уже практически вытеснили полюбившиеся всем велосипедки и лидируют в образах звезд в streetstyle-хрониках. Образ Шейк также дополнил кроп-топ, длинный кардиган и сумочка контрастного оттенка. Не забыла Ирина про защитную маску, а из аксессуаров подобрала пару золотых цепочек, а также солнцезащитные очки прямоугольной формы. Волосы молодая мама собрала в пучок на затылке, а макияж сделала в нейтральных тонах. Выглядела звезда роскошно, за что получила массу комплиментов от пользователей сети.

Ирина выглядит как всегда сногсшибательно (фото: скриншот instagram.com/elle_russia)

Ранее мы писали, что Ирина Шейк стала одной из моделей, принявших участие в показе новой коллекции Рианны. Шоу получилось как всегда провокационным и дерзким.