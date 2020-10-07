Вона досконала: Ірина Шейк показала розкішну фігуру в наймодніших шортах сезону

Зірка вийшла на вулицю у відвертому вбранні

Ірина Шейк знову стала зіркою світських хронік – популярна супермодель вирушила на прогулянку по Нью-Йорку в черговому спокусливому образі. Дівчина одягла костюм з м'якої тканини, який фешн-портали називають одним з найбільш актуальних на даний момент. Їх обожнюють численні зірки мережі, включаючи Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер, Емілі Ратаковскі та інших інфлюенсерів. Обидві знаменитості навіть присвятили таким комплектам кілька ліній своїх брендів.

Новий образ Ірини Шейк (фото: скріншот instagram.com/elle_russia)

Але найбільш трендовою одиницею образу Ірини стали трикотажні шорти з високою посадкою, які вона одягла з високими чобітьми. Такі моделі вже практично витіснили велосипедки, що полюбилися всім давно, і лідирують в образах зірок у streetstyle-хроніках. Образ Шейк також доповнив кроп-топ, довгий кардиган і сумочка контрастного відтінку. Не забула Ірина про захисну маску, а з аксесуарів підібрала кілька золотих ланцюжків, а також сонцезахисні окуляри прямокутної форми. Волосся молода мама зібрала в пучок на потилиці, а макіяж зробила в нейтральних тонах. Виглядала зірка розкішно, за що отримала масу компліментів від користувачів мережі.

Ірина має як завжди неперевершений вигляд (фото: скріншот instagram.com/elle_russia)

Раніше ми писали, що Ірина Шейк стала однією з моделей, які взяли участь у показі нової колекції Ріанни. Шоу вийшло як завжди провокаційним і зухвалим.