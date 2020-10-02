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Она совершенна: заметно постройневшая Ким Кардашьян снялась полуголой для известного глянца

Новина українською → Пятница 02 октября 2020 22:32
Она совершенна: заметно постройневшая Ким Кардашьян снялась полуголой для известного глянца Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Причем предстала в объективе мужа

Ким Кардашьян регулярно принимает участие в съемках для глянцевых изданий. Несколько часов назад звезда представила очередную из них – она украсила британский журнал о моде и искусстве AnOther Magazine. Причем фотографировал ее супруг – американский рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст.

Она совершенна: заметно постройневшая Ким Кардашьян снялась полуголой для известного глянцаОна совершенна: заметно постройневшая Ким Кардашьян снялась полуголой для известного глянца

Новая фотосессия Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя инстадива примерила в кадре нижнее белье телесного оттенка, которое создало иллюзию, что она и вовсе обнаженная. Ким сидит на деревянной скамье, подогнув ноги. Есть здесь фото и в полный рост. Образ Кардашьян дополнил яркий макияж в ее фирменном стиле, а также длинная коса, которую популярная бизнесвумен также стала делать регулярно. Разбавили бьюти-лук многочисленные браслеты и кольца. Поклонники остались в восторге от работы семейства. Многие отметили, что Ким заметно постройнела. А в целом выглядит просто роскошно – как обычно.

Она совершенна: заметно постройневшая Ким Кардашьян снялась полуголой для известного глянцаКим выглядит заметно постройневшей (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, в прессе обсуждают, что совместная съемка и другие шаги пара совершает в попытках полного примирения после череды скандалов. По словам инсайдеров, как 43-летний Канье, так и 39-летняя Ким намерены сделать все возможное, чтобы сохранить брак и не доводить ситуацию до развода. Не так давно супруги отмечали свадьбу своего общего друга и заодно решили устроить свидание. Некоторыми деталями романтического ужина Уэст поделился в своих соцсетях.

Ранее мы писали, что Ким восхитила совершенными пропорциями фигуры в нижнем белье своего бренда.

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