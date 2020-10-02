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Вона досконала: помітно більш струнка Кім Кардашян знялася напівголою для відомого глянцю

Новость на русском → П'ятниця 02 жовтня 2020 22:32
Вона досконала: помітно більш струнка Кім Кардашян знялася напівголою для відомого глянцю Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Причому постала в об'єктиві чоловіка

Кім Кардашьян регулярно бере участь у зйомках для глянцевих видань. Кілька годин тому зірка представила чергову з них – вона прикрасила британський журнал про моду та мистецтво AnOther Magazine. Причому фотографував її чоловік – американський репер і кандидат у президенти США Каньє Уест.

Вона досконала: помітно більш струнка Кім Кардашян знялася напівголою для відомого глянцюВона досконала: помітно більш струнка Кім Кардашян знялася напівголою для відомого глянцю

Нова фотосесія Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна інстадіва приміряла в кадрі нижню білизну тілесного відтінку, яка створила ілюзію, що вона і зовсім оголена. Кім сидить на дерев'яній лаві, підігнувши ноги. Є тут фото і в повний зріст. Образ Кардашьян доповнив яскравий макіяж в її фірмовому стилі, а також довга коса, яку популярна бізнесвумен також стала робити регулярно. Розбавили б'юті-лук численні браслети і кільця. Прихильники залишилися в захваті від колекції. Багато з них відзначили, що Кім помітно пострункішала. А в цілому виглядає просто розкішно – як звичайно.

Вона досконала: помітно більш струнка Кім Кардашян знялася напівголою для відомого глянцюКім виглядає помітно більш стрункою (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, в пресі обговорюють, що спільна зйомка та інші кроки пара робить у спробах повного примирення після низки скандалів. За словами інсайдерів, як 43-річний Каньє, так і 39-річна Кім мають намір зробити все можливе, щоб зберегти шлюб і не доводити ситуацію до розлучення. Не так давно подружжя відзначало весілля свого спільного друга і заодно вирішило влаштувати побачення. Деякими деталями романтичної вечері Уест поділився у своїх соцмережах.

Раніше ми писали, що Кім захопила досконалими пропорціями фігури в нижній білизні свого бренду.

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