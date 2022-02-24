ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 11:33
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога Простые советы психолога, как действовать в состоянии паники (фото: pexels.com)
Автор: Ольга Турчаникова

Паника – не лучший союзник в тяжелые времена.

Мы собрали советы психологов, которые помогут действовать с холодной головой.

  1. Выбирайте экологические источники информации. В соцсетях распространяется масса новостей, не всегда правдивых. Следите за достоверностью и выбирайте только проверенные источники. Также не стоит самим быть источником непроверенной информации: старайтесь делать репосты только действительно важного.
  2. Не забывайте про дыхание. Как бы банально это ни звучало, дышите – это поможет унять тревогу, сердцебиение, головокружение и другие симптомы, которые мешают действовать.

Самое известное дыхательное упражнение – дыхание по квадрату: вдох, задержать воздух, выдох, задержать воздух. Или же просто вдыхать носом, выдыхать ртом и следить, чтобы выдыхать воздух равномерно.

  1. Держите наготове "тревожный чемодан". Самые необходимые вещи должны быть под рукой. Это поможет не только в случае реальной необходимости, но и существенно снизит тревогу, пока вы в ожидании.

    Обратите внимание на чат-бот @Hotovyi_do_vsioho_bot – здесь есть информация на случай экстренных ситуаций.

Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога

  1. Успокойте детей. От вашего состояния зависит психоэмоциональное спокойствие детей. Постарайтесь объяснить им простыми словами, как действовать и дать понять, что они защищены.
  2. Продумайте свои ближайшие действия. План А и план Б. Действуйте четко по нему.
  3. Физические упражнения. По возможности не забывайте про движение. От состояния психического напряжения мышцы зажимаются, учащается сердцебиение, появляется головокружение…

Минимум упражнений помогут снять эти симптомы и будут держать тело в тонусе. Используйте самые простые: пройдитесь по комнате, сделайте приседания и отжимания. Также попробуйте упражнение на мышечную релаксацию: напрягайте мышцы снизу вверх, вы ощутите прилив сил и энергии.

Также читайте: Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины.

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн.

Читайте LITE в Google News
Владимир Зеленский
STYLER
Ученые назвали идеальный возраст для первых родов
Ученые назвали идеальный возраст для первых родов