Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Паника – не лучший союзник в тяжелые времена.
Мы собрали советы психологов, которые помогут действовать с холодной головой.
- Выбирайте экологические источники информации. В соцсетях распространяется масса новостей, не всегда правдивых. Следите за достоверностью и выбирайте только проверенные источники. Также не стоит самим быть источником непроверенной информации: старайтесь делать репосты только действительно важного.
- Не забывайте про дыхание. Как бы банально это ни звучало, дышите – это поможет унять тревогу, сердцебиение, головокружение и другие симптомы, которые мешают действовать.
Самое известное дыхательное упражнение – дыхание по квадрату: вдох, задержать воздух, выдох, задержать воздух. Или же просто вдыхать носом, выдыхать ртом и следить, чтобы выдыхать воздух равномерно.
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Держите наготове "тревожный чемодан". Самые необходимые вещи должны быть под рукой. Это поможет не только в случае реальной необходимости, но и существенно снизит тревогу, пока вы в ожидании.
Обратите внимание на чат-бот @Hotovyi_do_vsioho_bot – здесь есть информация на случай экстренных ситуаций.
- Успокойте детей. От вашего состояния зависит психоэмоциональное спокойствие детей. Постарайтесь объяснить им простыми словами, как действовать и дать понять, что они защищены.
- Продумайте свои ближайшие действия. План А и план Б. Действуйте четко по нему.
- Физические упражнения. По возможности не забывайте про движение. От состояния психического напряжения мышцы зажимаются, учащается сердцебиение, появляется головокружение…
Минимум упражнений помогут снять эти симптомы и будут держать тело в тонусе. Используйте самые простые: пройдитесь по комнате, сделайте приседания и отжимания. Также попробуйте упражнение на мышечную релаксацию: напрягайте мышцы снизу вверх, вы ощутите прилив сил и энергии.
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