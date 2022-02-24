Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога

Ми зібрали поради психологів, які допоможуть діяти з холодною головою.

Вибирайте екологічні джерела інформації. У соцмережах поширюється маса новин, не завжди правдивих. Слідкуйте за достовірністю і вибирайте тільки перевірені джерела. Також не варто самим бути джерелом неперевіреної інформації: намагайтеся робити репости тільки дійсно важливого. Не забувайте про дихання. Як би банально це не звучало, дихайте – це допоможе вгамувати тривогу, серцебиття, запаморочення та інші симптоми, які заважають діяти.

Найвідоміше дихальна вправа – дихання по квадрату: вдих, затримати повітря, видих, затримати повітря. Або ж просто вдихати носом, видихати ротом і стежити, щоб видихати повітря рівномірно.

Тримайте напоготові "тривожну валізу". Найнеобхідніші речі повинні бути під рукою. Це допоможе не тільки в разі реальної необхідності, але і істотно знизить тривогу, поки ви в очікуванні.



Зверніть увагу на чат-бот @Hotovyi_do_vsioho_bot – тут є інформація на випадок екстрених ситуацій.

Заспокойте дітей. Від вашого стану залежить психоемоційний спокій дітей. Постарайтеся пояснити їм простими словами, як діяти і дати зрозуміти, що вони захищені. Продумайте свої найближчі дії. План А і план Б. Дійте чітко по ньому. Фізичні вправи. По можливості не забувайте про рух. Від стану психічної напруги м'язи затискаються, частішає серцебиття, з'являється запаморочення…

Мінімум вправ допоможуть зняти ці симптоми і будуть тримати тіло в тонусі. Використовуйте найпростіші: пройдіться по кімнаті, зробіть присідання і віджимання. Також спробуйте вправу на м'язову релаксацію: напружуйте м'язи знизу вгору, ви відчуєте прилив сил і енергії.