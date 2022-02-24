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Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога

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Четвер 24 лютого 2022 11:33
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога Прості поради психолога, які допоможуть діяти в стані паніки (фото: pexels.com)
Автор: Ольга Турчанікова

Паніка – не найкращий союзник у лихоліття.

Ми зібрали поради психологів, які допоможуть діяти з холодною головою.

  1. Вибирайте екологічні джерела інформації. У соцмережах поширюється маса новин, не завжди правдивих. Слідкуйте за достовірністю і вибирайте тільки перевірені джерела. Також не варто самим бути джерелом неперевіреної інформації: намагайтеся робити репости тільки дійсно важливого.
  2. Не забувайте про дихання. Як би банально це не звучало, дихайте – це допоможе вгамувати тривогу, серцебиття, запаморочення та інші симптоми, які заважають діяти.

Найвідоміше дихальна вправа – дихання по квадрату: вдих, затримати повітря, видих, затримати повітря. Або ж просто вдихати носом, видихати ротом і стежити, щоб видихати повітря рівномірно.

  1. Тримайте напоготові "тривожну валізу". Найнеобхідніші речі повинні бути під рукою. Це допоможе не тільки в разі реальної необхідності, але і істотно знизить тривогу, поки ви в очікуванні.

    Зверніть увагу на чат-бот @Hotovyi_do_vsioho_bot – тут є інформація на випадок екстрених ситуацій.

Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога

  1. Заспокойте дітей. Від вашого стану залежить психоемоційний спокій дітей. Постарайтеся пояснити їм простими словами, як діяти і дати зрозуміти, що вони захищені.
  2. Продумайте свої найближчі дії. План А і план Б. Дійте чітко по ньому.
  3. Фізичні вправи. По можливості не забувайте про рух. Від стану психічної напруги м'язи затискаються, частішає серцебиття, з'являється запаморочення…

Мінімум вправ допоможуть зняти ці симптоми і будуть тримати тіло в тонусі. Використовуйте найпростіші: пройдіться по кімнаті, зробіть присідання і віджимання. Також спробуйте вправу на м'язову релаксацію: напружуйте м'язи знизу вгору, ви відчуєте прилив сил і енергії.

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