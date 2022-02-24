UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога

Автор: Ольга Турчаникова

Паника – не лучший союзник в тяжелые времена.

Мы собрали советы психологов, которые помогут действовать с холодной головой.

  1. Выбирайте экологические источники информации. В соцсетях распространяется масса новостей, не всегда правдивых. Следите за достоверностью и выбирайте только проверенные источники. Также не стоит самим быть источником непроверенной информации: старайтесь делать репосты только действительно важного.
  2. Не забывайте про дыхание. Как бы банально это ни звучало, дышите – это поможет унять тревогу, сердцебиение, головокружение и другие симптомы, которые мешают действовать.

Самое известное дыхательное упражнение – дыхание по квадрату: вдох, задержать воздух, выдох, задержать воздух. Или же просто вдыхать носом, выдыхать ртом и следить, чтобы выдыхать воздух равномерно.

  1. Держите наготове "тревожный чемодан". Самые необходимые вещи должны быть под рукой. Это поможет не только в случае реальной необходимости, но и существенно снизит тревогу, пока вы в ожидании.

    Обратите внимание на чат-бот @Hotovyi_do_vsioho_bot – здесь есть информация на случай экстренных ситуаций.

  1. Успокойте детей. От вашего состояния зависит психоэмоциональное спокойствие детей. Постарайтесь объяснить им простыми словами, как действовать и дать понять, что они защищены.
  2. Продумайте свои ближайшие действия. План А и план Б. Действуйте четко по нему.
  3. Физические упражнения. По возможности не забывайте про движение. От состояния психического напряжения мышцы зажимаются, учащается сердцебиение, появляется головокружение…

Минимум упражнений помогут снять эти симптомы и будут держать тело в тонусе. Используйте самые простые: пройдитесь по комнате, сделайте приседания и отжимания. Также попробуйте упражнение на мышечную релаксацию: напрягайте мышцы снизу вверх, вы ощутите прилив сил и энергии.

Также читайте: Канада запретила авиаперелеты над некоторыми областями Украины.

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Что происходит сейчас: онлайн.

Читайте LITE в Google News
Владимир Зеленский