Срочно купить: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в самом модном костюме будущей весны

К каждому образу Беллы Хадид приковано пристальное внимание. Девушка уже давно заявила о себе как о стильной личности, которая первой покажет миру, как носить те или иные новинки. Во время Недели высокой моды в Париже, которая стартовала на днях, Белла также продемонстрировала нечто оригинальное. Костюм младшей Хадид модные порталы уже назвали главной весенней покупкой.

Белла в новом образе (фото: скрин instagram.com/byfar_official)

Белла была сфотографирована папарацци, когда выходила из своего отеля. Девушка выбрала самый модный фасон костюма в мужском стиле: жакет-оверсайз и мешковатые брюки с высокой посадкой, сшитые из горчичного твида, от The Row. Образ дополнили белая рубашка с откровенным вырезом, а также еще один жакет желтого оттенка - Белла осталась верна любви к многослойности.

Свою роль в образе сыграли и аксессуары. Модель подобрала крошечную сумочку черного цвета, которая удачно гармонировала с обувью на невысоком каблуке и пуговицами жакета. Солнцезащитные очки в узкой оправе, а также массивные золотистые серьги 8 Other Reasons и кольцо она "разбавила" бежевой маской. Получилось невероятно стильно!

Напомним, Белла Хадид в последнее время не так активна в сети. По словам девушки, она брала паузу, чтобы разобраться в себе и вернуть внутренний покой.

"Я потратила некоторое время, чтобы поразмышлять и узнать себя, сейчас это слишком долго объяснять, но со временем я выскажусь. Воспоминания и удача, с которыми я вернулась, - это чистая мудрость, более близкие отношения с самой собой и моей духовностью, чувство любви к себе, которого мне всегда не хватало, несколько хороших друзей и эти книги, которые помогли мне выжить. Я снова нашла себя, свою силу и свой свет. Я здесь только для того, чтобы быть инструментом мира и любви, чтобы помочь людям, которые страдают, и, надеюсь, миру, со временем... Спасибо моим ангелам, которые поддерживали и продолжают любить меня за меня. Вы спасли меня. Найдите время, чтобы получить помощь для своего психического здоровья. Это того стоит, чтобы полностью раскрыть свой потенциал", - написала Хадид.

Старшая сестра Беллы Джиджи пока что занята материнством, радуя периодически фолловеров новыми фото дочери.